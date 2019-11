Les orthoptistes à pied d'oeuvre à Deshaies

C’était la journée hier des orthoptistes hier sur la plage de ferry à Deshaies, zone frappée par la désertification médicale. Ils sont allés à la rencontre de la population, d’autant que le métier est malconnu



Deuxième édition, dimanche, des « Orthoptistes à Deshaies ». Une manifestation à l’initiative de l’association des orthoptistes de Guadeloupe et de l’association sportive et culturelle de Ferry, dans le souci de meix se faire connaître et surtout, de familiairiser le public avec une spécialité à la fois utile et méconnue.Spécialiste du dépistage, de la rééducation et de la réadaptation oculaires, l'orthoptiste intervient notamment à la demande d'un ophtalmologiste pour mesurer le champ visuel ou déceler des strabismes.Ces professionnels de la vision ont donc décidé, l’instant d’une journée, de faire une halte à la maison de quartier de Ferry.Des nombreuses familles se sont déplacées et des dépistages visuels gratuits ont été proposés, aux patients de tous âges.