Parcoursup : au moins une proposition d’admission pour 82% des élèves guadeloupéens

Depuis le 1er juin et jusqu’au mois de septembre, la plateforme Parcoursup publie les très attendues réponses des universités et grandes écoles, à l’attention des futurs étudiants qui ont formulé des demandes d’admission. Le processus se passe sans encombre, selon le rectorat. Les élèves doivent être patients, attentifs et réactifs, en fonctions de leurs souhaits et des propositions.

Les actuels candidats au BAC ont pu consulter les propositions qui leur sont faites, au sein des universités et grandes écoles, en vue de leurs études supérieures. Celles-ci ont commencé à être publiées sur la plateforme Parcoursup dès jeudi (1er juin 2023). Ce moment est synonyme d’heure de vérité, pour les milliers de lycéens qui achèvent leur cursus de second degré, cette année ; dès lors, ils savent si leurs vœux ont été satisfaits, après leurs dépôts de dossiers. Un peu plus de 4.100 lycéens sont concernés, au sein de l’académie de la Guadeloupe.

Et, pour le moment, 82% des élèves de l’archipel ont reçu au moins une proposition d’admission. Ceux-là doivent d’ores et déjà et rapidement répondre aux différents établissements. Ils ont jusqu’au 4 juin pour y répondre (...). Parcoursup est une procédure qui vit jusqu’au mois de septembre. Les propositions peuvent arriver au fil de l’eau (...). Pour tous ceux qui n’auraient pas eu de proposition, il y a un accompagnement, il y a une commission académique de l’enseignement supérieur, qui va également leur faire des propositions. Dominique Lévêque, déléguée régionale académique à l’information et à l’orientation (au micro de Colette Borda) Le Rectorat ne signale aucun couac, à ce jour ; le fait est que le système a été amélioré. On a des nouveautés, on a des améliorations au niveau des interfaces. Ça fonctionne bien. Cette année, on n’a pas beaucoup d’appels de candidats, suite aux propositions... Dominique Lévêque, déléguée régionale académique à l’information et à l’orientation (au micro de Colette Borda) À propos du baccalauréat, sésame sans lequel les candidats ne pourront pas poursuivre leurs études dès l’année prochaine, il faut noter que l’épreuve de philosophie est programmée au 14 juin prochain.

Le grand oral est planifié du 19 au 30 juin.

