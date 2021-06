Philosopher en toute sécurité grâce au contrôle continu

FJO. avec C. Ledézert, L. Gaydu et Ch. Martial •

La philosophie n'est définitivement plus la première épreuve du baccalauréat puisque d'autres épreuves la précèdent désormais et que le contrôle continu, rendu essentiel par la pandémie, a pris le pas depuis l'an dernier sur les épreuves écrites, pour autant, elle garde toute sa notoriété et son prestige.

Peut-être d'ailleurs les candidats de la filière générale ont-ils pensé combien la pandémie actuelle a pu rappeler les exigences de la nature face aux Hommes quand ils ont eu à répondre à la question "La nature nous impose-t-elle des devoirs ? ou même, quand ils ont choisi la question " L'artiste peut-il dire la vérité ?" ont-ils imaginé ce que les artistes auraient aimé dire si le confinement et les couvres-feu ne les en avaient pas empêcher.

Et certains conclueront sans craindre de se tromper, notamment en filière technologique où l'on avait à répondre à la question "se tromper éloigne-t-il de la vérité ?" que ces années 2020-2021 qui relèvent du passé récent du monde, compteront pour beaucoup dans l'avenir de la planète et de la gestion des petits virus qui peuvent mettre la planète entière à genou. Une situation qui a peut-être inspiré ceux de la filière générale qui ont choisi de disserter sur : " Connaître le passé est-ce préparer l'avenir ? "

En tout cas, s'il y a une chose que le bac 2021 a changé par rapport aux années précédentes et même depuis la création de l'épreuve en 1808, c'est que les candidats ne vivent plus l'épreuve reine de la philosophie dans le stress puisque, désormais, la note du contrôle continu pouvant compenser celle de l'examen en présentiel, beaucoup y vont sans véritable enjeu.

Les élèves de première sont également de la partie ce jeudi après-midi pour les épreuves anticipées de Français.

Après la philosophie, le grand oral

En Guadeloupe, les élèves sont répartis sur 26 centres d’examens et comme partout en France, les candidats au Bac auront aussi à passer l’épreuve du grand oral annoncé par le ministre de l’éducation. Une nouvelle épreuve pour évaluer la maîtrise de la parole des élèves et les capacités à développer une réflexion ou encore à débattre. Le grand oral c’est du 21 juin au 02 Juillet prochain. Et chaque lycéen l'aborde déjà avec sa propre stratégie

Christine Gangloff-Ziegler Rectrice de l'Académie de Guadeloupe

Côtés résultats, il faudra attendre le 06 Juillet pour connaître le nom des candidats admis au premier tour et le 09 Juillet pour les repêchés du second tour.

D’ici là pas de secret, il faut se remettre au travail parce que, comme aurait dit Alexandre Dumas fils :

Le travail est indispensable au bonheur de l'homme ; il l'élève, il le console ; et peu importe la nature du travail, pourvu qu'il profite à quelqu'un : faire ce qu'on peut, c'est faire ce qu'on doit. Alexandre Dumas fils

Des mots que les candidats pourront méditer en attendant l'heure de leur grand oral.