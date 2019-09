Une plate-forme pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement de l'autisme en Guadeloupe

Cette stratégie nationale pour l’autisme se veut ambitieuse. Il s’agit d’une méthode qui s’étale de 2018 à 2022 et se décline dans tous les domaines de la vie de la personne : l’école, l’emploi, le logement, l’accès aux sports, à la culture et aux loisirs.



Cette initiative est aussi un accompagnement dans les longues démarches administratives :

- Une assistance aux professionnels de l’éducation

- des interventions pluridisciplinaires auprès des enfants et des familles dans le parcours diagnostique

- Une coordination des professionnels de santé libéraux.



L’objectif de cette stratégie est l’amélioration de la structure du territoire, une coordination efficace entre les professionnels libéraux, mobilisés dans le parcours de bilan et d’intervention précoce.



La directrice régionale de l’ARS Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Madame Valérie Denux, visitera l’établissement porteur de cette nouvelle plateforme, le Centre d’action médico-social précoce René Haltebourg , ce mercredi à 13 heures.

Elle profitera de cette occasion pour faire le point sur la « stratégie autisme » et les grands enjeux qui en découlent.



L’autisme est un trouble du développement qui conduit aux détachements de la réalité extérieure. Il ébranle les capacités de communication, les interactions sociales...