Plus de 3 milliards de mots de passe Gmail et Hotmail dérobés, êtes-vous concernés ?

Barbara Pelmard •

Près de plus de 3 milliards de mots de passe Gmail et Hotmail ont été dévoilés sur le darkweb. Ces identifiants ont été partagés sur divers forums dédiés au piratage selon un article du site britannique BGR, relayé par RTL. En cause, une attaque d’envergure nommée Comb pour « Compilation of many Breaches », (« Compilation de nombreuses fuites de données »). Sont concernés Gmail et Hotmail mais également Netflix et LinkedIn. Au total, ce serait près de 15 milliards de comptes ciblés.

Comment savoir si vos comptes ont été piratés

Pour savoir si vos comptes font partie des malheureux divulgués sur le darkweb, Cybernews a créé un site en anglais permettant de savoir si votre adresse mail est concernée par cette fuite. Il vous suffit de taper votre email sur ce site pour savoir si vous avez été piraté.

Si vous êtes concernés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) recommande de modifier votre mot de passe, d’en choisir un comportant au moins 12 caractères composés de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux (#, @, $...) et d'en changer régulièrement.