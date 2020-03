Premier dimanche de confinement pour les Eglises Chrétiennes

Jean-Yves Riocreux évêque de Guadeloupe Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Une Eglise Evangélique sur les réseaux et sur Youtube

Eglise Saint Michel du Raizet ce dimanche matin. Devant une assistance réduite à sa plus tricte expression, quelques personnels de la paroisse et un cadreur pour retransmettre la célébration, Mgr Jean-Yves Riocreux officie avec trois autres prêtres. Loin de vouloir contrevenir à la règle, il célèbre surtout pour rejoindre dans leur foyer, par la radio et par les réseaux sociaux, les milliers de fidèles privés désormais de messe. Puisqu'ils ne peuvent pas venir à l'église, c'est l'Eglise qui vient à eux.L'évêque du diocèse, comme ceux de toute la France, a d'ailleurs prévu de faire sonner les cloches mercredi à 14h30 jour de la fête de l'Annonciation pour les Catholiques et qui sera cette année, une occasion, avec le son des cloches, d'exprimer un grand soutien aux personnels soignants. Il a lancé un appel en ce sens durant la semaineDes initiatives, l'Eglise Evangélique de Guadeloupe n'en a pas manqué cette semaine. Sitôt l'annonce du confinement, les différents pasteurs de l'Archipel ont appelé leurs assemblées à respecter scrupuleusement les mesures instaurées par les autoristés.Pour autant, très rapidement, des solutions de substitution ont été mises en place. Ainsi, ce dimanche, les Evangéliques ont pu suivre leur culte en se connectant sur YoutubeLe lien proposé permettait aussi aux fidèles d'activer une notifications pour-Echanger avec d'autres chrétiens avant le Culte- Un rappel 5mn avant le début du culte- Exprimer sa louange, donner son témoignage durant le culte sur le chat en DirectAutant d'initiatives qui auront démontrer que le Coronavirus est aussi une source d'inspirations pour des Eglises qui font, du même coup, un bond dans une nouvelle ère.