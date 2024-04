Prévention du suicide : le numéro national 3114 activé en Guadeloupe et dans les îles du Nord

Un dispositif de prévention du suicide a été inauguré le 6 mars dernier au bénéfice des populations de Guadeloupe et des îles du nord. Le centre de réponse est basé au sein de l’EPSM (établissement public de santé mentale) de la Guadeloupe. Ce sont donc désormais des infirmières en psychiatrie basées dans l’archipel qui répondent au 3114. Ce service s’adresse aux personnes elles-mêmes en souffrance, qui s’inquiètent pour quelqu’un, ou sont impactées par le passage à l’acte d’un tiers ; les professionnels peuvent aussi s’y référer.

Le 6 mars dernier, un centre de réponse Guadeloupe et Iles du Nord est venu compléter le dispositif national de prévention du suicide. Depuis, le numéro 3114, jusqu’ici accessible dans l’Hexagone et dans les territoires français de l’océan Indien, l’est aussi dans nos îles de la zone Atlantique. C’est le seizième site à ouvrir en France.

Des professionnels locaux au bout du fil

Le nouveau centre 3114 est basé au sein de l’établissement public de santé mentale (ESPM) de la Guadeloupe. Les appelants qui se réfèrent à ce service ont une des six infirmières spécialisées mobilisées au bout du fil.

Ces professionnelles étant basées sur le territoire, elles connaissent les réalités locales, les acteurs et sont donc aptes à apporter des réponses de proximité. Spécifiquement formées à la prévention du suicide, elles sont chargées d’écouter, d’évaluer et d’orienter les correspondants. Cette équipe est supervisée par un médecin psychiatre, un cadre de santé et une assistante sociale.

Confidentiel et gratuit, le 3114 a été mis en place pour venir en aide aux personnes en souffrance et/ou qui ont des idées suicidaires, pour soutenir et conseiller les proches et amis inquiets, ainsi qu’à destination des professionnels de santé devant évaluer leurs patients et bien les orienter.

Le numéro national de prévention du suicide est accessible localement 7 jours sur 7, de 9h00 à 21h00.

En dehors de cette tranche horaire, les appels sont redirigés vers le centre de Montpellier. Le service aux personnes en détresse est donc permanent.

Un maillage du territoire qui s’étoffe

Le 3114 vient en complément du dispositif VigilanS, qui prend en charge les personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide, et du réseau Sentinelles, qui forme des personnes au repérage de profils suicidaires au sein de la police, de l’éducation nationale, des centres sportifs, ou parmi les agriculteurs.

Il est encore trop tôt pour établir une moyenne du nombre d’appels au 3114 en Guadeloupe. Mais, dans l’Hexagone, un centre de réponse de prévention du suicide, reçoit en moyenne 5.800 appels par semaine, soit 280.000 appels par an.

CONTACT UTILE/

Il existe un site Internet dédié au numéro national, accessible > en cliquant ici.