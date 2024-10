Procès de trois anciens dirigeants de la Semsamar : une 5ème journée d'audience confuse et interminable

Reprise des débats à la 32ème chambre du tribunal correctionnel de Paris où se déroule le procès de trois anciens dirigeants de la Semsamar depuis le 30 septembre dernier. Une 5ème journée d'audience qui a duré plus de 5 heures. Le tribunal a décortiqué une dizaine de marchés publics passés entre la Semsamar et différents prestataires.

Cette 5ème journée d’audience, du procès des trois anciens dirigeants de la Semsamar, a débuté par une mise en garde du président de la 32ème chambre du tribunal correctionnel de Paris."Aujourd’hui, cela va être filandreux" a prévenu Pierre Jeanjean. Et effectivement, ce fut enchevêtré, confus et interminable. Pendant plus de 5 heures, le tribunal a décortiqué une dizaine de marchés publics passés entre la Semsamar et différents prestataires de services.

Pour résumer, jusqu’au 30 juin 2009, il n’y avait ni publicité, ni mise en concurrence. C’est Jean-Paul Fischer qui choisissait et reconduisait les commissaires aux comptes, les experts-comptables, voire même un prestataire dont les missions bien mystérieuses allaient au-delà de l’intelligence économique.

Un temps de réaction trop long

Arrive le 1er juillet 2009, Marie-Paule Belenus Romana trouve sur son bureau un rapport de la mission interministérielle d’inspection du logement social. La nouvelle directrice générale n’a d’autre choix que de remettre de l’ordre dans les procédures de passation de marché.

Marie-Paule Bélenus Romana, ancienne dirigeante de la Semsamar, n'a pas fait preuve de réactivité aux yeux du tribunal 09/10/24 • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Un toilettage qui va prendre deux à trois ans. Un délai trop long aux yeux des magistrats, qui sont longuement revenus, ce mercredi après-midi, sur les contrats passés avec l’agence Guadeloupe Communication, gérée par Pierre Fabri, que l’on retrouve également cité dans le dossier GTV.

Des débats enchevêtrés et compliqués

Bref cette 5ème journée d'audience a été confuse et interminable. Après les procédures de passation des marchés examinées lundi 7 octobre, le passage en revue des différents marchés publics ce mercredi était tout aussi technique et rébarbatif. Demain jeudi 9 octobre, on devrait y voir plus clair avec les "très attendues" réquisitions du Parquet National Financier suivies des "non moins attendues" plaidoiries de la défense. Maître Sébastien Shapira, avocat de la Semsamar, partie civile dans ce dossier, a livré son analyse du procès.