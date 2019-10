FRONDE CONTRE LES RADARS

La colère gronde et elle de plus en plus perceptible. La pétition « Stop au déploiement des radars tourelles en Guadeloupe » mise en ligne il y a deux semaines, a déjà recueillie près de 13 800 signatures.Hier matin, Eric Coriolan l’instigateur de cette pétition, accompagné de plusieurs sympathisants, est allé rencontrer la présidente du Conseil Départemental Josette Borel Lincertin, pour lui faire part de l’exaspération et de l’incompréhension des automobilistes signataires. A leur sortie ils ont eu le sentiment d’avoir été écoutés.Et de son coté, la présidente du Département a reconnu avoir été informée par courrier du déploiement de nouveaux radars mais elle estime qu’il n’y a eu suffisamment de concertation dans ce dossier.