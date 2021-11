Rappel à l'ordre de Mgr Macaire, sur la célébration des funérailles

Il ne peut y avoir de célébration de funérailles chrétiennes hors d'une église ou d'une chapelle de la paroisse, selon Monseigneur David Macaire, qui dénonce le fait que les pompes funèbres procèdent parfois dans leur salon funéraire.

Nadine Fadel •

Mgr David Macaire, archevêque de la Martinique et administrateur apostolique du diocèse de Guadeloupe, a adressé un rappel à l'ordre, sous forme de décret, aux prêtres et aux diacres du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, le mois dernier.

Il s'agit de réaffirmer, à l'attention de tous que, dans l'actuel contexte de crise sanitaire, "les lieux de culte sont ouverts pour les diverses célébrations, dont celles des funérailles chrétiennes, en respectant les mesures barrières".

Or, selon son constat, il arrive que les pompes funèbres organisent des rassemblements dans leur salon funéraire.

Monseigneur Macaire "demande que les funérailles chrétiennes soient célébrées dans une église ou dans une chapelle, toujours en lien avec le curé de la paroisse", en citant un texte signé du Père Jean Hamot :

C'est dans une église que le défunt ou la défunte a été baptisé(e), c'est dans une église qu'il ou elle s'est nourri(e) de la Parole de Dieu et du Corps du Christ, c'est dans une église que le dimanche il ou elle se rassemblait avec ses frères et sœurs dans la foi, pour célébrer l'Eucharistie. Il est donc normal que les parents, les proches et la communauté chrétienne se retrouvent dans l'église, pour y célébrer le "dernier adieu" de ceux qui nous sont chers. P. Jean Hamot

Ainsi, l'administrateur apostolique du diocèse de Guadeloupe exige que la célébration des funérailles chrétiennes ait lieu à l'église ou l'une des chapelles de la paroisse. Toute demande particulière doit lui être adressée et doit être explicitée.