Refus d’obtempérer à Saint-Barthélemy : un gendarme renversé par un deux-roues

Un militaire de la gendarmerie a été blessé, après avoir été percuté par un pilote de deux-roues. Ce dernier a refusé de se soumettre à un contrôle routier.

Guadeloupe La 1ère •

Un pilote de deux-roues sera prochainement déféré devant la justice. Samedi dernier (9 mars 2024), vers 18h45, cet homme a refusé de s’arrêter lors d’un contrôle routier, à Lorient, dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy. Sauf qu’en tentant d’échapper aux forces de l’ordre, il a percuté un gendarme, laissant ce militaire blessé sur la chaussée.

Ce conducteur de deux-roues a finalement été rattrapé et intercepté.

Le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin condamne vivement "ce comportement irresponsable, indigne et potentiellement meurtrier qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques". Vincent Berton salue, par ailleurs, "le courage et le sang-froid des gendarmes engagés sur cette intervention et leur assure de son total soutien".