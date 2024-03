Refus d’obtempérer : des usagers qui risquent gros

Les gendarmes de Guadeloupe dénoncent une situation bien trop récurrente : ils sont régulièrement confrontés à des usagers qui se rendent coupables de refus d’obtempérer, lors de contrôles routiers notamment.

Systématiquement, les militaires ouvrent des enquêtes, pour identifier les contrevenants qui, pour beaucoup, paient cher leur décision de ne pas se soumettre à un contrôle.

Ainsi, récemment encore, trois conducteurs ayant tenté de se soustraire et pris la fuite ont été identifiés, puis rapidement interpellés par les motards de Saint-Claude et du Moule et présentés à la Justice.