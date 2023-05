Rencontre 1ère : après son passage à la Nasa, Damien Bissessar s’investit en Guadeloupe

Il aurait pu avoir une riche carrière à l’international, avec son bagage qu’il a mis au profit notamment de la Nasa. Mais c’est à la Guadeloupe que Damien Bissessar veut apporter son expérience et son savoir-faire. Le natif de Sainte-Marie, à Capesterre-Belle-Eau, a donc domicilié son entreprise de chimie dans l’archipel.

Le numéro de mai du podcast "Rencontre 1ère", avec des personnalités qui font l’archipel, met à l’honneur Damien Bissessar, un homme d’une trentaine d’années. Ce docteur en chimie a fait le buzz, au moment de l’épidémie de Covid-19 ; à cette période, il a travaillé sur les pistes possibles de lutte contre le virus, avec l’herbe à pic. Un brevet a d’ailleurs été déposé. Damien Bissessar est désormais à la tête de "Process Chem", son entreprise de chimie qu’il a installée dans l’archipel.

C’est un homme brillant que ce Damien Bissessar. Il se dit viscéralement attaché à la Guadeloupe et particulièrement à Sainte-Marie, section de la ville de Capesterre-Belle-Eau.

Auparavant, ce garçon travaillait pour une entreprise de chimie à la Nasa, aux Etats-Unis. En somme, il avait une belle carrière en perspective. Mais les prévisions et les prédictions ne tiennent pas face à la détermination de ce professionnel de rentrer en Guadeloupe et de travailler pour son archipel.

C’est un homme réfléchi, qui travaille selon ses propos "step by step" (pas à pas). Avec "Process Chem", il entend emmener la chimie de pointe aux entreprises locales.

Mon but était de rester concentré sur mon travail, sur ma chimie ; le fil directeur. Et ça a commencé à prendre du sens, pour moi, quand je pensais à l’impact du bagage que j’avais acquis, sur le territoire Guadeloupe. Damien Bissessar

