Rencontre 1ère : Plein de "sansasyon" assuré avec Jade Potin !

C’est sur une femme sûre d’elle, ultra-positive et pleine de vie que nous zoomons, ce mois-ci, dans "Rencontre 1ère". Jade "Jedaa" Potin produit des contenus pour les réseaux sociaux, est animatrice radio et anime l’émission télévisuelle "1ère sansasyon" sur Guadeloupe La 1ère. À 21 ans, elle gagne à être connue. Laissez donc la partager sa bonne humeur et son énergie !

Dans la cadre du podcast "Rencontre 1ère" de ce mois de mai 2024, partons dans l’univers lunaire de Jade Potin, dite "Jedaa". Cette jeune guadeloupéenne, née à Vieux-Habitants, entend bien conquérir le monde et, pourquoi pas, la Lune !

Jedaa a été découverte sur les réseaux sociaux. Ses comptes d’humour et de joie de vivre séduisent un public nombreux. Elle y interprète de multiples personnages, sous le pseudonyme "badgyal_moon". Sur sa chaîne Instagram, elle publie des saynètes de la vie quotidienne.

Aujourd’hui, elle est animatrice radio et présentatrice de "1ère Sansasyon" sur Guadeloupe la 1ère. Du haut de ses 21 ans, "presque vingt-deux" précise-t-elle, Jade Potin est passée du succès des réseaux sociaux aux reportages sensations de l’émission qu’elle anime en télévision et qui l’oblige à mouiller le maillot !

C’est donc une jeune femme pleine de ressources. Jade Potin est aussi une femme forte, qui ne craint pas d’exprimer ses opinions et ses émotions.

Tout est parti d’une enfance et d’une jeunesse heureuse, "dans le Zion" comme elle dit. Jade a même pu pratiquer les disciplines du cirque. Et, un jour, elle a commencé à s’exprimer sur les réseaux sociaux et s’est prise au jeu.

J’ai commencé à utiliser mon téléphone pour pouvoir créer des vidéos humoristiques, pouvoir aller sur les réseaux sociaux et faire un petit peu plus de contenus, des photos, des vidéos... et, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que cette créativité prenait tellement, tellement, tellement de place (...), j’ai apprécié de transmettre une émotion au public qui me suivait (...) Jade Potin, personnage aux multiples facettes

Si les racines de Jade sont ancrées en Guadeloupe, les branches aériennes de son double personnage Jedaa/Badgyal_moon veulent aller aussi loin que possible.

Pour écouter le podcast complet "Rencontre 1ère" consacré à ce boute-en-train, il suffit de > cliquer ici !