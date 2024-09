Rentrée scolaire 2024 : Près de 8 millions d'euros pour la rénovation et l'entretien des collèges en Guadeloupe

Partager :

Après une visite hier au Collège Appel du 18 Juin au Lamentin et au Collège Olympe Ramé Decorbin de Sainte Anne, Guy Losbar était ce mardi au collège Matéliane de Goyave et Edmond Bambuck de Sainte Anne. Le président du Département souhaite souligner l'engagement de sa collectivité en faveur du fonctionnement et de l'entretien des établissements publics ou privés qui relèvent de sa compétence. Cette année, près de 8 millions d'Euros leur seront consacrés.

FJO. avec Ch. Danquin

Dernière étape de rentrée pour Guy Losbar. Elle le conduit au collège Edmond Bambuck au Gosier. Parmi les quatre établissements qu'il a souhaité visiter en ce début d'année, le collège du Gosier lui donne l'occasion de rappeler sa volonté d'accentuer l'entretien de tous les établissements anciens qui doivent en permanence répondre au besoin des personnels et surtout, aux besoins pédagogiques des élèves. ©Guadeloupe Une étape donc pour l'exécutif départemental qui souhaitait surtout rappeler les priorités de sa collectivité pour les 42 collèges publics et 6 collèges privés où elle est engagée : Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments et des espaces collectifs

Travaux de rénovation d'équipements vétustes dans certains établissements

Renfort en personnels techniques pour l'entretien des locaux, de l'accueil des élèves et de la restauration Un regard sur les infrastructures du collège à l'amélioration desquelles le Département a participé • ©Ch. Danquin Et pour chacune des communautés scolaires visitées, cette volonté de la collectivité tutrice est un bon signe, même si les choix qui ont été faits ne sont qu'une partie des investissements qu'ils espèrent pour le temps à venir. Nous avons aujourd'hui d'excellentes relations avec les services techniques du Conseil Départemental qui apportent toujours une réponse à nos demandes pour nous permettre d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions pour faciliter les conditions d'apprentissage. Sara Roumba, Principale du Collège Edmond Bambuck Et malgré tout, la visite aura permis aux délégués des parents d'élèves et aux représentants des personnels de se faire entendre sur ce qu'ils considèrent comme des failles, notamment en matière de sécurité. Guy Losbar s'est engagé à étudier leurs doléances pour leur apporter une réponse adéquate. Collège Edmond Bambuck • ©Ch. Danquin

