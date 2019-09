Rentrée scolaire : C'est d'abord un état d'esprit

LES PETITS TRUCS DE LA RENTREE

ENTRETIEN AVEC CATHERINE MAQUERE PSYCHOTHERAPEUTE

Cette fois c'est sûr : La rentrée des classes c'est à partir de demain. A partir puisque, selon les établissements, elle pourrait s'étaler sur toute la semaine pour permettre à chaque niveau de bénéficier d'un accompagnement particulier.Pour les parents, c'est le moment de vérifier que tout a été prévu et que rien ne manque, même si, comme à chaque fois, après les listes globales données par l'établissement, il faudra compléter la liste des fournitures par les précisions portées par chaque enseignants.Mais attention, pas de dramatisation. Pour le plus grand nombre d'enfants et de parents, le retour à l'école est un processus normal qu'on n'appréhende pas dans la crainte ; bien plus, on l'attend quelquefois avec impatience. Et la liste de Nadine Fadel et Rohny Maléty vous aidera à faire le pointDe fait, plus que jamais, la rentrée des classes est d'abord une affaire d'état d'esprit.Alors pour être sûr que tout le monde sera à partir de ce lundi dans le meilleur état d'esprit qu'il soit, Guadeloupe 1ère la Télé a interrogé Catherine Maquère, psychothérapeute