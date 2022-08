Rentrée scolaire : déjà l'effervescence dans les établissements

A une semaine du retour en classe des élèves, l’heure est au nettoyage et aux derniers ajustements, au sein des établissements. L’exemple dans une école primaire de Saint-Claude et dans deux collèges, à Petit-Bourg et à Pointe-à-Pitre, où les agents territoriaux briquent les salles de classe et nettoient et sécurisent les infrastructures.

Nadine Fadel, avec Thierry Philippe et Rudy Rilcy •

Dans moins d’une semaine, le jeudi 1er septembre 2022, les élèves feront leur rentrée scolaire, dans le premier comme dans le second degré, en Guadeloupe. Les professeurs, eux, retourneront au travail la veille.

C'est donc la dernière ligne droite, pour les collectivités, qui doivent s'assurer que les établissements sont bien prêts à accueillir les communautés scolaires, tant du point de vue de l’hygiène qui doit être irréprochable, que de l’état des équipements et infrastructures.

Pour rappel, les communes ont en charge les écoles maternelle et élémentaires, le Département assure la gestion des collèges et la région celle des lycées.

L’exemple au sein des écoles de Saint-Claude

A Saint-Claude, les 31 salles de classe des 5 écoles publiques de la ville accueilleront près de 650 élèves. Le nettoyage de fond en comble, effectué par un groupe d’agents technique, est prévu jusqu’au 30 août.

A chacun son atelier, au sein de l’école « Félix Laban » : tandis que certains lavent les vitres et les persiennes métalliques, d’autres équipent les salles de classe en mobilier et, pour celles qui sont déjà pourvues, il s’agit de nettoyer et désinfecter les tables et les chaises sur lesquelles s’installeront les écoliers, dans moins d’une semaine. Les pièces communes (bibliothèques, restaurant scolaire, toilettes, etc.) font aussi l’objet des mêmes attentions.

Tout le matériel vétuste devrait être évacué et remplacé.

Tout le matériel vétuste doit être évacué et remplacé. • ©Thierry Philippe

Ce grand nettoyage de rentrée succède à celui effectué dès début juillet :

Dès la sortie des classes, en juillet, nous commençons déjà les gros travaux et, ensuite, une dizaine de jours avant la rentrée, ce sont les finitions, c’est le gros nettoyage, avec le tuyau, les vitres, etc. Rodrigue Nangis, chef du service éducation, jeunesse et sport au sein de la ville de Saint-Claude

On a réalisé des travaux dans toutes les écoles. On a fait aussi la dératisation et la désinfection des écoles. Maryse, Bouchaut, élue déléguée à la Caisse des écoles - Mairie de Saint-Claude

Pour Marie-Line, ce travail se passe dans la bonne humeur et en musique !

Absolument ! Ça donne de la joie ! Il y a beaucoup à faire... Marie-Line, agent technique à la mairie de Saint-Claude

Marie-Line, agent technique à la mairie de Saint-Claude, qui travaille en musique ! • ©Thierry Philippe

Les directeurs d’école sont aussi à pied d’œuvre. Cette année, malgré la circulation de la Covid-19, toujours d’actualité, la rentrée scolaire sera « normale » et non échelonnée, comme l’an dernier.

Pour l’instant, par rapport aux indications de Madame la Rectrice, nous sommes dans le niveau socle du protocole. Donc, une rentrée normale, sans masque, sans mesure spéciale par rapport à la pandémie... ce qui est très bien. Patrick Rénia, directeur de l’école élémentaire « Félix Laban », à Saint-Claude

Ecole « Félix Laban » de Saint-Claude • ©Thierry Philippe

Même opérations, dans les collèges

Une délégation du Conseil départemental effectue actuellement des visites de sites, dans quelques-uns des 42 collèges de Guadeloupe. L’objectif est de veiller à la réalisation et, en cette période de pré-rentrée, à la finalisation des travaux d’entretien, de sécurisation et d’aménagement prévus.

La collectivité consacre une enveloppe de 12 millions d’euros, cette année, à ces travaux. En plus d’assurer un bon cadre de vie aux près de 20.000 collégiens du territoire, il est aussi question de rénovation des équipements et du bâti, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.

480.000 euros ont été alloués au collège « Félix Eboué » de Petit-Bourg, où sont inscrits environ 960 élèves. Il y avait fort à faire, sur place.

Ici, on a surtout traité les problèmes d’infiltration, de A à Z. il y avait de gros problèmes d’infiltration, qui créaient après des désordres au niveau de tout ce qui est électricité et peinture. C’est problèmes-là ont été réglés. Maintenant, on a pu commencer à faire des travaux de peinture, pour assainir et donner un aspect beaucoup plus agréable à cet établissement. Philippe Coquin, directeur des bâtiments départementaux

Je retrouve le sourire, parce que le président a fait de gros efforts, quand même, pour le collège « Félix Eboué ». Je n’étais pas content de la situation d’avant, mais lorsque les choses vont bien, il faut le dire aussi ! Jacques Rémus, principal du collège « Félix Éboué » de Petit-Bourg

Collège "Félix Eboué" de Petit-Bourg • ©Ronhy Malety

Au collège « Sadi Carnot » de Pointe-à-Pitre, il s’agissait notamment de permettre l’évacuation des eaux pluviales en souterrain et de faire un ravalement de façade (traitement des fissures et peinture), parce qu’il y avait un problème d’effritement des bétons.

Collège « Sadi Carnot » de Pointe-à-Pitre • ©Ronhy Malety

Les gros travaux ont été réalisés par une entreprise du BTP, qui a rencontré des difficultés à répondre à la demande, au regard de la conjoncture actuelle.

Ce qui a été le plus difficile, de manière globale, c’est que les entreprises du bâtiment ont subi de plein fouet la crise des matières premières, l’augmentation des prix des matériaux mais, surtout, la pénurie des matériaux. Donc ça a été très compliqué cette année, plus que les autres années. Mais on a su relever le défi. Joaquim Gaddarkhan, directeur général de l’entreprise SOTRADOM

Le Département entend développer le concept de collèges connectés, mais aussi renforcer les rangs des Adjoints techniques territoriaux des établissements (ATTE) affectés aux services d’accueil, de restauration ou à l’entretien des locaux et des espaces verts. Autres projets : doter les établissements de jardins créoles, ou encore les rendre accessibles aux usagers porteurs de handicap.