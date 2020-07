La réponse de Paris 2024 face aux insultes racistes sur les murs de l'Insep déclenche un véritable tollé sur la toile

Bad buzz pour la réponse apportée par le comité olympique Paris 2024, sur son compte Twitter, après les tags racistes contre des sportifs noirs, sur les murs de l'Insep. Les propos racistes et injurieux n'ont pas été effacés, ils ont été réutilisés, détournés, pour apparaître "positifs".

Le tweet de Paris 2024 décrié

Ne laissons pas le racisme avoir le dernier mot.#TousUnisContreLaHaine pic.twitter.com/pQdnZDKRzB — Paris 2024 (@Paris2024) June 30, 2020

Bonjour @Paris2024 On ne répond pas à des insultes racistes par une campagne qui donne de l'écho à ces mêmes insultes racistes. Supprimez c'est vraiment honteux https://t.co/wLmywKI8Z8 — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) June 30, 2020

Quand on se fait insulter de singe, la réponse ne peut pas être « Non, non, je suis un génie, regardez mes exploits sportifs». C’est censé envoyer quel message cette campagne ?! — Nessie (@combaheeness) June 30, 2020

C’est hors sujet. Les affiches n’ont pas été taguées pour protester contre des performances sportives. Je vois pas pourquoi on met en avant ces performances et son attachement à la France pour expliquer qu’il ne faut pas les traiter de singes. C’est hors sujet, faut supprimer — La boite à Tchip (@TchipTweets) June 30, 2020

C'est grave de prétendre "répondre" au racisme en le mettant en avant.......



Cette campagne est irresponsable et catastrophique — 🍵 (@boudocha) June 30, 2020

Après suffisait de faire ça quoi, comme ça si on a pas la référence c'est pas choquant + ça donne pas de visibilité aux insultes

Prochaine fois p'tit brainstorming avant de publier ce serait pas mal pic.twitter.com/yAIgVRoZKu — Terracid (@terracid) June 30, 2020

Des excuses réclamées

J’espère que les équipes de @Paris2024 vont vite retirer cette campagne ratée et présenter des excuses. La com inclusive, ça ne s’improvise pas. https://t.co/ej2TASusPi — Marine Rome (@MarineRom) June 30, 2020

Nous excuser d'essayer d'avoir le dernier mot face à des propos racistes. Ces inscriptions ont vraiment eu lieu ce dimanche sur les affiches de l'INSEP. Il ne faut rien laisser passer, ne pas laisser le terrain aux racistes. — Paris 2024 (@Paris2024) June 30, 2020

Le compte Twitter de Paris 2024 se justifie

Ce post est notre réaction. Beaucoup d'athlètes nous ont fait part de leur émotion et comme eux, nous avons été choqué par les inscriptions racistes apparues sur les affiches de l'INSEP. Nous prenons la parole pour tous ceux qui refusent que le racisme ait le dernier mot. — Paris 2024 (@Paris2024) June 30, 2020

Ce n’est pas une campagne. @Paris2024 répond aux affiches qui ont été vandalisées ce week-end. C’est un détournement de ces insultes insupportables taguées sur des affiches alors qu’on parle ici de nos champions français — Ministère des Sports 🏠🧘‍♀️ (@Sports_gouv) June 30, 2020

Ces visuels confortent une vision raciste. Vous répondez en indiquant que ces personnes ne sont valables que par leur médaille avant leur Humanité. Votre campagne est aussi raciste que les insultes qu’elle continue de répandre. — Neeya (@Neeyaonair) June 30, 2020

Non mais on avait tous bien compris. Vous ajoutez à l’insulte le fait de nous prendre pour des imbeciles en copiant le même tweet d’explication. Ne soyez pas sourds aux retours qu’on vous fait, écoutez les personnes concernées. Cette réponse est déplacée et médiocre! — Vanessa Vovor (@vanessavvr) June 30, 2020

1) Ce ne sont pas NOS mais DES champions français, ce ne sont pas des enfants, ni des objets (pr les faire-valoirs permettez moi d'en douter)

2) Accepter d'entendre qd on vous dit que c'est offensant est la moindre des choses qd on prétend lutter contre le racisme... — ELBA (@EloiseBajou) June 30, 2020

Pas d'excuses...

Notre émotion était forte, ces tags racistes nous ont révoltés.



Nous l'avons exprimée maladroitement.

Vos messages nous l’ont montré.



Combattre le racisme reste notre objectif. Nous y arriverons ensemble. #TousUnisContreLaHaine — Paris 2024 (@Paris2024) June 30, 2020

