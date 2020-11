RSA : 90 millions de reste à charge pour le Département en 2020

La semaine dernière, le Département dans un communiqué, alertait sur l'augmentation exponentielle du financement du revenu de solidarité active (RSA) en Guadeloupe. Une estimation du chiffre est aujourd'hui connue. En 2020, il pèserait près de 90 millions d'euros.

Priscilla Romain •

Une centralisation qui tarde

Prise de parole de Victorin Lurel au Sénat.

En la matière, il a entendu l'appel au secours de Josette Borel-Lincertin lancé il a quelques jours Pour rappel, l'État ne compense pas le reste à charge du RSA. Ainsi, lorsque la totalité de la somme qu'il a alloué est épuisée, c'estOr, le volume de ces montants connaît, depuis l'année 2020, une augmentation exponentielle. En 2019 déjà, c'étaient 71 millions d'euros qui pesaient sur le budget de la collectivité.Le RSA a déjà été recentralisé dans plusieurs départements d'Outre-Mer, notamment la Guyane et la Réunion. Des pourparlers sont en cours pour Mayotte et pour la Guadeloupe.Dans le cas la Guyane, il a tenté d'allonger de cinq à quinze ans la durée de résidence préalable ininterompue pour les étrangers candidats à l'aide, avant de l'intervention des parlementaires.Lors de la séance du 25 novembre 2019, Victorin Lurel déclarait que les négociations entre la Guadeloupe et l'État ne trouvaient pas d'accord puisque "les conditions proposées semblent loin d'être optimales." Un tel alourdissement de l'aide ne devrait pas aider à dénouer l'affaire.