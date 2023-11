Opération anti-délinquance à Gustavia

La Gendarmerie Nationale et la Police Territoriale ont mené ensemble ce vendredi une Opération Anti délinquance à 23h30 dans le centre de Gustavia. Des contrôles qui devraient être répétés durant toute la saison touristique

Pour cette opération, les équipes de la Gendarmerie Nationale et la Police Territoriale ont bénéficié de l'aide de l'équipe cynophile de Saint Barthélemy et de son chien Over. Ils ont ainsi pu mener de nombreux contrôles de personnes et de véhicules ce qui leur a permis de relever deux conduites en état alcoolique dont une délictuelle, ainsi qu'une infraction à la législation sur le travail.

Ces contrôles visent à sécuriser au maximum l'île de Saint Barthélémy alors que la saison touristique commence et que les acteurs du tourisme de l'île souhaitent que tout se passe pour le mieux.

De manière globale, il s'agit aussi de garantir la sécurité des routes Saint Barthélemy. La gendarmerie rappelle d'ailleurs qu'à Saint Barthélemy, l'alcool est responsable de 40% des accidents. Les stupéfiants le sont pour 30%.