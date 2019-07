Une cellule d’aide psychologique a été mise en place à l’hôpital de Saint-Martin

Le week-end dernier, l’île a connu deux évènements dramatiques, au cours desquels quatre jeunes ont trouvé la mort : deux dans l’accident d’un scooter des mers, sur le lagon, dans la nuit de samedi à dimanche ; et deux autres (mineurs) dans un accident de la route : une collision entre leur scooter et un pick-up, dimanche soir à La Savane.

La préfète déléguée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a donc demandé à l’Agence régionale de santé de mettre en place une cellule d’aide médico-psychologique. Cette cellule a été installée à l’hôpital de Marigot ; avec une équipe de psychologues.

Elle est accessible 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, en composant le 15.