Des doutes sur la construction d'un nouveau collège de Soualiga à Saint-Martin

Ch. Horn •

Selon la FSU, plus de deux ans après l’Ouragan Irma, le Recteur d’Académie met en scène dans la presse et sur les réseaux sociaux la signature d’une convention entre la Préfecture, l’Education Nationale et la Collectivité de Saint-Martin. Il affiche un montant de 18 millions d’euros pour la reconstruction du collège…D’abord prévu, sur un terrain situé en face de la cité scolaire, la FSU apprend que le projet se serait déplacé plus loin sur un autre terrain. Toujours selon le syndicat, toutes les réunions de concertation avec les enseignants, les personnels de direction, administratifs, notamment, n’ont eu lieu que sur la base d’un espace qui ne semble plus être le bon.Le syndicat exige une reprise rapide des réunions de concertation avec l’ensemble des parties concernées sur les nouvelles bases fixées pour implantation du collège.