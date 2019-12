Saint-Martin/ PPRn : Le gouvernement prêt à revoir sa copie

La tension reste vive à Saint Martin. La population proteste contre les contraintes imposées par le nouveau plan de prévention des risques naturels. Les élus demandent à l’Etat plus de concertation. Le gouvernement lance un appel au calme et promet de travailler à nouveau avec eux sur ce PPRn.

Guadeloupe La 1ère •

La situation reste difficile à Saint Martin. Une partie de la population proteste contre la mise en place du plan de prévention des risques naturels, le PPRn élaboré par l’Etat après le passage de l’ouragan IRMA.Il s‘agit de limiter la vulnérabilité et les impacts des ces phénomènes, mais les contraintes qui en decoulent déplaisent à la population qui tente de faire entendre son mécontentement depuis plusieurs jours dans la rues avec des feu de poubelles, des barricades et des manifestations.Ce lundi matin l’axe Bellevue Open State reste praticable et seul deux points de blocage persiste à Sandy groung et quartiers d’Orléans .Pour éviter que la situation ne s'embrase, et tenter de faire retomber la tension, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer s'est exprimée sur nos antennes, ce dimanche 15 décembre.Le gouvernement se dit aussi prêt à revoir sa copie.Daniel Gibbs le président de la collectivité souhaite purement et simplement le retrait de ce PPRnIl l’a affirmé dans notre journal de 7heures.