11ème édition des Voiles Papillon : des enfants malades en catamaran, à l’assaut des Saintes

Ils ont laissé leur famille, le temps d’un week-end, pour voguer jusqu’aux Saintes et y vivre un moment hors du temps. 26 enfants souffrant de pathologies lourdes ont été intégrés au programme Les Voiles Papillon, dont la 11ème expédition a pris le départ de la marina du Gosier, ce vendredi matin.

Les Voiles Papillons proposent de multiples activités aux enfants malades, dont des séjours en mer. Les acteurs de cette association utilisent en effet la voile pour sortir ce public sensible (en rémission de cancer, souffrant de maladie chronique ou à mobilité réduite...) de son quotidien. Les bénéficiaires peuvent aussi découvrir de nouveaux horizons, par ce biais.

11ème édition des Voiles Papillon - 09 au 11/06/2023. • ©Olivier Duflo

C’est ainsi que 26 jeunes souffrants de pathologies lourdes sont partis en mer, en direction de l’archipel des Saintes, ce vendredi 9 juin 2023. Pour la 11ème édition de cette opération annuelle, ils passeront trois jours au sein d’une flotte, à bord de 7 catamarans de 10 places. Au programme de cette escapade, synonyme d’évasion : une ouverture sur l’environnement, la vie en communauté et un brin d’aventure.

Départ de la 11ème édition des Voiles Papillon - 09 au 11/06/2023. • ©Olivier Duflo

Les jeunes skippers du week-end ont été proposés par le service pédiatrique du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), qui a sélectionné les profils en fonction de leurs dossiers médicaux. A leurs côtés, sont présents pas moins d’une quarantaine de bénévoles, dont une équipe médicale et un maître-nageur.

Il a fallu une grosse organisation, avec plusieurs moisde préparation avant le jour J ; ce, pour une excellente cause :

Ils connaissent le milieu médical, leur famille. Et, pour le coup, pour beaucoup d’entre eux, c’est une première sans leurs parents Alexandre Sainsily, président de la 11ème édition des Voiles papillon

Alexandre Sainsily, président de la 11ème édition des Voiles papillon • ©Gessy Blanquet et Olivier Duflo - Guadeloupe La 1ère

Rendez-vous était donné à tout ce beau monde à 6h30, ce vendredi, sur le quai 10 de la Marina du Gosier.

A l’heure du départ, le stress est monté du côté des parents. Ils sont, quoiqu’il en soit, heureux que leur enfant vive une telle expérience et sont confiants quant au sérieux des accompagnateurs. Les enfants, quant à eux étaient fin prêts (les médicaments et les doudous n’ont pas été oubliés), que ce soit leur première fois ou non :

Parents et enfants, à l'heure du départ • ©Gessy Blanquet et Olivier Duflo - Guadeloupe La 1ère

La santé et le bien-être des enfants ne seront absolument pas pris à la légère :

Il y a des référents sur chaque bateau (...) Zakarya Medjahed, médecin de l’expédition

Zakarya Medjahed, médecin de l’expédition • ©Gessy Blanquet et Olivier Duflo - Guadeloupe La 1ère

Départ de la 11ème édition des Voiles Papillon - 09 au 11/06/2023. • ©Olivier Duflo

Le coût de cette opération s’élève à 26.000 euros : cet argent a été dépensé pour la location des voiliers, le carburant, le matériel, la logistique, la communication, les denrées alimentaires, les activités et animations, les charges et autres assurances de rigueur. Ce budget a été bouclé, grâce aux contributions de mécènes (16.000€) et de la fédération d’associations Quatalagor (6.000€), mais aussi suite à l’organisation d’un tournoi caritatif de Golf à Saint-François (4.000€).

La marraine de la 11ème édition des Voiles Papillon est la chanteuse Jocelyne Béroard.

L’an dernier, les participants aux Voiles Papillon étaient allés à Marie-Galante. • ©Les Voiles Papillon