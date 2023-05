Jour d’investiture de Louly Bonbon, nouveau maire de Terre-de-Haut

Elu dimanche dernier (14 mai 2023), dès le premier tour de l’élection municipale partielle, Louly Bonbon a été investi maire de de Terre-de-Haut, ce dimanche (21 mai 2023).

Les personnes présentes ont laissé éclater leur joie. Toutes espèrent un renouveau dans la petite île. Les opposants se sont faits discrets.

Agé de 61 ans et père de deux enfants, l’ancien employé de la Chambre des Métiers a remporté, haut la main, la majorité absolue, soit 53,11% des voix, contre 32,03% à son adversaire, Hilaire Brudey, la semaine dernière.

Louly Bonbon estime que la population a compris la nécessité de changer de cap et de rassembler tout le monde, en faveur du développement de la commune. Il a décliné sa feuille de route, qui est bien remplie :

Louly Bonbon, maire de Terre-de-Haut • ©Lydia Quérin et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

C’est le président du Conseil départemental, qui a remi à Louly Bonbon son écharpe de maire, ce dimanche.

Dans un communiqué, Guy Losbar, en plus de féliciter le nouvel homme fort de Terre-ce-Haut, se réjouit de pouvoir travailler avec lui et son conseil municipal.

Une magnifique équipe de femmes et d’hommes, qui sont décidés à se sacrifier, à s’engager pour redresser la barre et redonner ses lettres de noblesse à Terre de Haut ! (...) Rebâtir Terre-de-Haut main dans la main, c’est en soi le plus beau des programmes et la plus belle des promesses pour l’avenir, car cette nouvelle équipe municipale n’aura que 3 ans afin d’entamer les nombreux chantiers qui représentent les grands enjeux du territoire.