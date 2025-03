Saisie "historique" de plus de 400 kg de lambis congelés lors d'un contrôle au Moule

Un contrôle nocturne de la direction régionale des douanes, hier (18 mars 2025), au Moule, a permis une saisie de plus de 400 kg de lambis, à bord de bateau de pêche en provenance d'Antigua. La marchandise a été détruite.

Yasmina Yacou •

C'est une saisie dont se souviendront les agents de la direction régionale des douanes. Une prise "historique" réalisée lors d'un contrôle nocturne, le 18 mars dernier, au port de pêche du Moule : plus de 400 km de chair de lambis congelée, conditionnée en plusieurs sacs plastiques.

La cargaison, en provenance d'île voisine d'Antigua, a été découverte à bord d'un bateau de pêche local. Elle constituait une importation illégale de marchandises prohibées, indiquent les autorités.

En effet, la pêche au lambi est réglementée et strictement réservée aux professionnels, dans l'archipel. L'espèce est protégée et inscrite à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Victime de surpêche, la conque rose des Caraïbes fait l’objet de mesures de protection pour parvenir à un équilibre entre capture et reproduction.

La dernière saison s'est achevée le 15 décembre dernier.

Toute importation non déclarée représente donc une infraction majeure.

La marchandise interceptée, d'une valeur de plus de 10 000 euros, a immédiatement été détruite.

Le marin-pêcheur responsable a été interpellé. Son collègue a pris la fuite. L’enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue du réseau impliqué.

Des trafics inter-îles

Plusieurs saisies de lambis ont été réalisées au cours du mois de mars dans le cadre de la surveillance du territoire et de la protection des espèces protégées, révélant l’ampleur du trafic illégal.

Cette saisie exceptionnelle s'inscrit dans une série d'opérations récentes visant à lutter contre le trafic d'espèces protégées.

Ainsi, la semaine dernière, 65 kg de lambis ont été retrouvés par les douaniers à la gare maritime de Bergevin, à Pointe-à-Pitre, abandonnés dans trois bagages non réclamés à l’arrivée du bateau inter-îles en provenance de la Dominique. Cette opération avait également permis de saisir 11 kg de viande congelée et près de 3 kg de végétaux.

Protéger la biodiversité les consommateurs

Ces actions dans le cadre de la lutte contre les trafics et les saisies qui en découlent s'inscrivent dans un enjeu environnemental essentiel : l'équilibre des écosystèmes marins et la biodiversité

La préservation des espèces vulnérables, tout comme la sécurité alimentaire de la population constitue des missions prioritaires de la direction régionale des douanes.

Le directeur régional des douanes de Guadeloupe, Olivier Fouque, a tenu à rappeler que les contrevenants s’exposent à de lourdes sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende comprise entre une et deux fois la valeur de la marchandise saisie.