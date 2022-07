Sans manifestation officielle, les fans ont tout de même tenu à rendre hommage à Jacob Desvarieux

Proches, amis, fans… Ils ont rendu hommage hier à Jacob Desvarieux à Saint-François. Un an après la mort de l’un des piliers du groupe Kassav.

Florence Péroumal (avec Yasmina Yacou) •

Hier, c’était la date d’anniversaire de la disparition de Jacob Desvarieux, l’un des piliers du groupe Kassav’. Voilà maintenant un an que le monstre sacré du zouk a laissé derrière lui, un énorme vide dans le monde de la musique, et surtout dans le cœur de ses fans.

Et même si hier, aucune manifestation officielle n’a été organisée pour lui rendre hommage… Ses fans l’ont célébré à leur manière…

Perchée sur les hauteurs du cimetière de Saint françois, quelques bougies ont été allumées sur la tombe de Jacob Desvarieux, en souvenir de ce monument du zouk. Mais un an après sa disparition, aucun fan ne semble être venu se recueillir…

Pourtant, à quelques kilomètres de là, au port de pêche, dans un petit un restaurant, la musique bat son plein. On célèbre et on se souvient du légendaire Jacob Desvarieux, celui qui faisait danser les foules, en repassant encore et encore les tubes du groupe Kassav'.

Artiste aux multiples compétences, guitariste, compositeur, arrangeur et chanteur … Jacob Desvarieux était un monstre sur scène… Ceux qui ont eu l’opportunité de le voir à l’œuvre, s’en souviennent comme si c’était hier. Ce concert des 40 ans, en région parisienne, en 2019, reste l'un des préférés des amoureux du zouk.

C'était extraordinaire... Il a tout donné, avec tout le groupe. C'était vraiment super. Fan de Jacob Desvarieux

C'est le patrimoine qu'il laisse... Je crois qu'on en mesure l'importance que maintenant. Fan de Jacob Desvarieux

Et au vu de tout ce qu’il représentait pour la musique caribéenne, antillaise, pour le zouk pour la Guadeloupe, … certains fans s’attendaient hier à commémorer sa disparition en chanson

Un regret partagé par son ami et ancien batteur du groupe Kassav, Claude Vamur.

On devrait pouvoir le commémorer à travers une fête du zouk, quelque part, et en parler avec beaucoup d'empathie, parler du futur Claude Vamur, ancien batteur de Kassav'

Un an plus tard, le souvenir de ce pionnier du zouk et de ses tubes résonne toujours dans le cœur des Guadeloupéens … Mais les fans devront s’armer de patience, car si un hommage est en cours de réflexion, pour l’heure il ne s’agit que d’une hypothèse.

Jacob Desvarieux aura marqué des générations. A leur façon, ils lui rendent hommage un an après, en chantant.