Sécurité Routière : l'accidentologie est en hausse en 2020

Trois mois de confinement n'ont pas pesé sur l'accidentologie du territoire qui révèle une augmentation de 6% par rapport à 2019. Au total, ce sont plus de 500 vies qui ont été bouleversées.

Julien Babel et Priscilla Romain •

Selon les derniers chiffres publiés par la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DéAL), sur la période du 1er janvier au 21 décembre 2020, 364 accidents se sont produits sur les routes de Guadeloupe.

Cela représente une augmentation de 6% avec 2019 qui affiche 343 accidents sur l'année. Ces accidents ont mis fin à la vie de 48 personnes. C'est deux victimes de plus qu'en 2019. Ce décompte funèbre se compose de 19 passagers de véhicules légers, 11 motards, 5 conducteurs de motocyclette, 3 cyclistes et 1 conducteur de quad et 9 piétons.

En incluant les blessés 509 personnes ont été victimes de la route. C'est le mois de juin qui a été le plus meurtrier puisque 9 personnes y ont perdu la vie.

Aux statistiques de la DéAL qui ne courent qu'au 21 décembre, s'ajoute l'actualisation du SDIS pour la fin de mois de décembre où 8 accidents ont eu lieu causant 15 blessés et un mort.