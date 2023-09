Séisme au Maroc : le monde associatif guadeloupéen solidaire

L’association guadeloupéenne La Tyrolienne se fait l’écho de l’appel à la solidarité du Secours populaire français, envers le Maroc, frappé par un dévastateur et meurtrier séisme, à y a 12 jours. Tous ceux qui le peuvent sont invités à faire un don, dans le cadre d’un vaste élan humanitaire.

Nadine Fadel, avec Ludovic Gaydu •

Les régions du Maroc touchées par le violent séisme de magnitude 6,8 (sur l’échelle de Richter), dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, peinent à se relever de cette catastrophe.

Un homme marche entre les débris dans le village d'Ardouz (Maroc) - 14/09/2023. • ©Fethi Belaid / AFP

Le bilan de ce tremblement de terre est lourd ; à ce jour, on estime que près de 3000 personnes ont perdu la vie, des dizaines de milliers d’autres sont blessées, plus de 50.000 habitations ont été partiellement ou totalement détruites et 300.000 sinistrés sont en attente de relogement.

Les dégâts à Douzrou, au Maroc, après le séisme de septembre 2023. • ©Fadel Senna / AFP

La Guadeloupe n’est pas insensible, à ce qui se passe dans ce pays d’Afrique du Nord.

L'association La Tyrolienne et l’antenne locale du Secours populaire français ont organisé une conférence de presse, à Pointe-à-Pitre, ce mercredi 20 septembre 2023, sous l’intitulé "Urgence séisme Maroc".

L'association La Tyrolienne et le Secours populaire français de Guadeloupe lancent un appel au don, en faveur des victimes du séisme au Maroc. • ©Ludovic Gaydu

Leurs membres entendent participer aux initiatives mises en place pour venir en aide aux sans-abri et victimes du phénomène. Dans ce but, ils font jouer leur réseau de solidarité.

Ils adressent un appel aux dons, à l’attention des particuliers et organisations volontaires pour faire preuve de solidarité envers les Marocains.

Ça peut être 100€, ça peut être 20€... C’est de l’argent, parce qu’aujourd’hui, il faut vraiment donner le coup de boost qui peut faire repartir l’économie du pays, la petite économie d’échelle. On souhaite une solidarité durable. Ruddy Lacoma, médiateur social à l'association La Tyrolienne

Ruddy Lacoma, médiateur social à l'association La Tyrolienne • ©Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

Vos contributions sont les bienvenues via la page "Urgence séisme Maroc" du site internet du Secours populaire français . Les dons individuels sont également possibles, par l’intermédiaire de l’association La Tyrolienne ; pour connaître la marche à suivre, vous pouvez composer le 0590.91.81.37 (standard ouvert au quotidien de 9h00 à 16h00) ou envoyer un mail à l’adresse ass.latyrolienne@orange.fr.

Le même type d’initiative est déployé à l’international, par les partenaires du Secours populaire français, notamment dans la Caraïbe.