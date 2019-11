Guadeloupe La 1ère •

A partir de ce lundi 18 novembre et jusqu'au vendredi 22 novembre 2019, se déroule la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées(SEEPH). Elle a pour premier but de permettre à l’ensemble des acteurs qui oeuvre à l’inclusion sociale et professionnelle de rendre plus visibles les actions et projets réalisés sur le territoire.Et cette année encore, à côté des actions mise en place PRITH Guadeloupe, Plan régional d'insertion pour les travailleurs handicapés, dans son rôle de fédérateur et de coordinateur sur certaines actions, les associations et les employeurs privés et publics, participeront à cette semaine en initiant de nombreuses manifestations et actionshttps://www.activateurdeprogres.fr).