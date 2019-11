Une semaine pertinente pour s'interroger sur la réduction des déchets en Guadeloupe

Une semaine pour sensibilser tout un chacun à la nécessité d'adopter des gestes utiles pour la gestion des déchets et la protection de l'environnement. Une semaine qui soulignera aussi les situations disparates qui existent en Guadeloupe, malgré les plans et les mesures en vigueur

Au programme

Cela pourrait-être l'image du jour pour montrer la détermination qui existe en Guadeloupe pour prendre le problème de l'élimination des déchets à bras-le-corps. vingt-six élèves en master 1 d'écologie tropicale à l'Université des Antilles qui ont pendant une heure et demie ce lundi matin ramassé 107 kilos de déchets recyclables dans l'espace du campus de l'université.Une action menée dans le cadre de cette semaine européenne de la réduction des déchets. Ils ont d'ailleurs profité de cette journée pour présenter les projets des élèves sur la valorisation et l'impact des déchets sur l'environnement.Une préoccupation qui doit probablement être celle des usagers de la Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Mais ils doivent faire face à une situation particulièrement difficile entre la communauté d'une part et l'entreprise chargée du ramassage des ordures ménagères dans les communes de la CANBT et d'autre part, entre l'entreprise elle-même et ses salariés. Ce lundi matin ils ont d'ailleurs fait valoir leur droit de retrait, ne s'estimant pas en sécurité sanitaire dans l'exercice de leur fonction. Il est vrai que la crise dure depuis un certain temps et les communes de l'agglomérations souffrent particulièrement de cet état de faitA l'autre bout de l'Archipel, la Communauté d'Agglomération du Nord Grande Terre met la semaine européenne de la réduction des déchets à profit pour montrer ses réalisations en la matière. Samedi prochain, elle convie les usagers à la déchetterie du Moule de 8h30 à 14h00, pour une action de sensibilisation : Donnez une deuxième vie à vos objets !* Animations tri et compostage avec la CANGT* Réparez votre électroménager, votre matériel hifi et informatique avec le FAB LAB* Donnez, Prenez, Echangez avec la Gwatiferia Nord Grande Terre* Réparez vos vélos et outillages de jardinage avec ASN* Découvrez « Bee bee World » et TRIAKAZ* Quels sont nos Eco-organismes ? avec C2D