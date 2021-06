Service national universel : 95 jeunes en stage au CREPS des Abymes

Le Service National Universel donne une opportunité de découvrir un nouveau territoire, ainsi que la vie collective, pour créer de nouveaux liens et développer la culture de l'engagement. Dans ce cadre, 95 jeunes participent à un stage de cohésion, afin d'affirmer leur place dans la société.

Guadeloupe La 1ère •

95 jeunes, dont 15 de Saint-Martin, effectuent actuellement leur séjour de cohésion, dans le cadre du Service National Universel.

©Région académique Guadeloupe / Police nationale de la Guadeloupe



Durant deux semaines, du 21 juin au 2 juillet 2021, ces jeunes volontaires, âgés de 15 à 17 ans, sont accueillis en hébergement collectif, au CREPS Antilles-Guyane, aux Abymes. Sur place, ils participent à un temps pédagogique et d’ouverture, dont l'objectif est de les sensibiliser aux valeurs républicaines, aux enjeux de défense, aux enjeux environnementaux et de les former aux premiers secours, ou encore à la sécurité routière.

Le dispositif de Service National Universel vise, donc, à faire découvrir aux jeunes de nouveaux horizons, que ce soit en termes de territoires, de personnes, d’activités ou d’engagement.

Il s’agit de leur proposer une aventure inclusive, en leur donnant les clés de leur avenir commun.

En effet, au cours de ce séjour, les jeunes volontaires participent à des activités collectives variées, en centre ou en pleine nature, et bénéficient de bilans individuels (détection de l’illettrisme, bilan de compétences, notamment numériques, etc.).

A l’issue du séjour, les jeunes volontaires seront ainsi prêts à s’engager durablement, en tant que citoyens responsables, dans la société, voire même, pour certains, à s’engager dans des missions d’intérêt général.

Hier, lundi 28 juin, ils ont ils ont reçu la visite du préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte et de la rectrice, Christine Gangloff-Ziegler, qui ont assisté notamment au lever des couleurs et au chant de l’hymne national, symboles de la République et de la Nation, qui ponctuent régulièrement le séjour.