Sévère réquisitoire du procureur dans le dossier du SIAEAG

Et le procureur de la République vient de prononcer un réquisitoire très lourd pour les cinq prévenus. Il demande :

- Pour Amélius Hernandez : 5 ans de prison dont 3 avec sursis. Une inéligibilité définitive. Une interdiction définitive de diriger un établissement public et 500 000 Euros d'amende.

- Pour Maggy Céligny et Francine Mathiasin : 3 ans de prison avec sursis, exclusion des marchés publics pendant cinq ans, et 300 000 Euros d'amende

- Pour Joël Compper : 2 ans de prison avec sursis, exclusion des marchés publics pendant 5 ans et 300000 Euros d'amende

- Pour Eulalie Fiston : 3 ans de prison avec sursis et exclusion des marchés publics pendant 5 ans.



Rappelons que l'affaire qui est examinée par le Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre évoque les faits qui se sont déroulés entre 2007 et 2010. 2 millions auraient été dépensés par le SIAEG en dépense somptuaires. Le procès a pris un tournure politique hier, Amelius Hernandez ayant demandé la comparution, en tant que témoin, de Victorin Lurel. Une demande rejetée par le président du tribunal.

L’ancien ministre a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux en expliquant qu’il n’avait jamais été impliqué dans la gestion du SIAEAG.