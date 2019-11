Et si on parlait de la petite enfance

C'est en tout cas l'objectif du colloque qui se tient au Gosier depuis ce mercredi et jusqu'à vendredi, à l'initiative de l'ASAPE,

Association des Structures d’Accueil de la Petite Enfance qui souhaitait instaurer un tel temps d'échange pour mieux appréhender les problématiques de ce secteur

* Réaffirmer la place des structures de la petite enfance dans le champ de la prévention tant universelle (propice au développement de tous les enfants) que ciblée (en direction de familles ou de populations évaluées comme étant vulnérables).

* Faire connaître au tout public les efforts que déploient les gestionnaires, les dirigeants et autres professionnels de structures d’accueil, pour répondre aux contraintes des réglementations et assurer une qualité de service.

* Bénéficier d’une mise à jour des connaissances.

* Se Rencontrer entre professionnels du secteur pour partager les savoir-faire

L'ASAPE :

Elle a pour objet de regrouper les établissements et structures de la petite enfance dans le but de réfléchir autour des problématiques du secteur de la petite enfance, créer une dynamique de rentabilisation des services, instaurer des relations avec les partenaires institutionnels, être force de proposition.



Le Programme :



MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

8h00 : Accueil des participants

8h30 : Allocutions d’ouverture

9h00 : L’actualité dans le secteur de la petite enfance, animé par Véronique Bettini

12h30 : Repas

14h00 : Ateliers

* "Accompagner à la parentalité", animé par Franck Cesar

* "L’alimentation en collectivité : prévenir les risques", animé par Muriel Mathieu

* "Les risques psycho-sociaux", animé par Rosaire Gob

17h00 : Fin de la 1ère journée



JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

8h30 : Ateliers

* "Prise en charge et Analyse des pratiques", animé par Véronique Bettini

* "Quel mode de garde pour quels enfants ?" animé par la CAF GUADELOUPE

* "Accueillir des enfants en situation de handicap", animé par Nina Legrave

12h30 : Repas

14h00 : Ateliers

* "La place des écrits professionnels dans les structures d’accueil de la petite enfance", animé par Véronique Bettini

* "Les lieux d’accueil enfants parents (LAEP) et les Relais d’assistants maternels (RAM), animé par la CAF GUADELOUPE



VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

8h30 : Séance plénière

* "ALISFA : quelles missions ? Quelles actions ?" Intervenante, Sédalom FOLLY

* "L’actualité dans le domaine de la formation" animé par Erwan LEAUSTIC

12h30 : Repas

13h30 : Table ronde inter-institutionnelle : Quels projets pour le developpement du secteur de la Petite Enfance en Guadeloupe

15h30 : Synthèse et Conclusion du Colloque

16h00 : Cocktail

17h00 : Fin de la manifestation

C'est un sujet qui défraie souvent la chronique judiciaire ou sociale. Et pourtant, malgré l'importance qu'il a pour l'avenir des enfants, le développement des structures de la petite enfance, voire même le maintien des places existantes, demeure une problématique récurrente en Guadeloupe.Le constat relevé en 2018 est en soi significatif : 377 places de crèches en moins.Et les facteurs de cet état de fait sont nombreux. Combinés ensemble, ils expriment la nécessité d'une politique volontariste que les structures de la petite enfance appellent de leurs voeux.En initiaint ce colloque, l'ASAPE souhaitait :Les « 3 jours pour la petite enfance » se déroulent donc sous forme de séances plénières et d’ateliers thématiques, afin de favoriser les échanges et le partage d’expériences de terrain. Avec un parrain bien connu dans ce domaine, le pédiatre José PérianinA l'ASAP, on espère qu'avec ce colloque, le secteur de la petite enfance sera davantage identifié dans le champ de la protection de l’enfance, et que les professionnels qui le font vivre et qui l'animent, seront pleinement reconnus comme des acteurs participant à un processus de développement global de la personne.