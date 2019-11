Des signes précurseurs pour prévenir la violence conjugale

Le Grenelle sur les violence conjugale a conduit la CAF et ses partenaires à se pencher aujourd'hui sur les circonstances qui entourent les faits de violences conjugales. Et le « Jou la sa sé tan nou » de cette année était l'occasion de sensibiliser les familles invitées.

Sandra François, directrice de l’association GuaDav France victimes 97

« Détecter les signes précurseurs de la violence conjugale ». Thème retenu par la CAF, la Caisse d’Allocations Familiale qui organisait avec la collaboration de l’association "La Puce à l’Oreille" et une quinzaine de partenaires une manifestation intitulée « Jou la sa sé tan nou ». A travers des ateliers plus de 250 personnes ont pris part à cette 9ème édition de la manifestation qui s’est tenue ce jeudi au foyer rural de Wonche Baie-Mahault.L’a journée aura donc permis de sensibiliser et d’informer les participants, victimes de violences ou non, sur les dispositifs existants. « Agissons vite, stop aux féminicides », un message fort à faire passer à la population dans sa globalité car les signes précurseurs sont clairs. Huit ont été décelés.Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du « Grenelle des violences conjugales », lancé le 3 septembre 2019 par le Gouvernement.