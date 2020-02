La situation en Guadeloupe au coeur du rendez-vous de la FSU au Ministère de l'Education Nationale

Une délégation de la FSU a été reçue ce matin au Ministère de l'Education Nationale afin d'exposer la situation dans les Outre-mers et en particulier, en Guadeloupe. Une mission de l'Inspection Générale y est d'ailleurs attendue, dans les prochains jours.

Carole Petit •

On écoute Eddy Ségur, interrogé à la sortie du Ministère, par Karine Zabulon et Jean-Yves Pautrat :

Durant près de deux heures, les syndicalistes de la délégation, parmi lesquels Eddy Segur Secrétaire Général de la FSU Guadeloupe, ont exposé la situation des Outre-mers, et le cas particulier de la Guadeloupe. Dans l'archipel, les établissements ont été fermés pendant plus de 4 semaines. Après une intervention des parlementaires guadeloupéens, la suppression de 72 postes a été suspendue. Mais les syndicats veulent que ces postes soient maintenus de façon définitive et que des recrutements soient effectués afin de répondre aux spécificités de l'île.. Eddy Segur, secrétaire générale de la FSU Guadeloupe, espère que cette mission arrivera rapidement afin d'éclaircir la situation, la situation est explosive dans les Outre-mers. Cela concerne l'enseignement mais aussi les retraites. Il s'est exprimé également à l'issue du rendez-vous au Ministère de l'Education Nationale.