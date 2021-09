Solange Yvon Coudrieu, l'un des témoins de mai 67, s'est éteint à 84 ans

Son histoire, il n'avait eu de cesse de la raconter, souvent avec les larmes aux yeux, comme si cela lui était arrivé la veille. Lui le jeune homme de Pointe-à-Pître à la vie prometteuse, mais qui s'était retrouvé au milieux des fusillades de mai 1967, il s'était alors fait un devoir de ne jamais se taire pour que les Guadeloupéens d'aujourd'hui sachent ce qui s'était vraiment passé alors.



Je n’avais rien à voir avec la grève. Je voulais aller chercher un cadeau que j’avais commandé pour la fête des Mères... Les bureaux de la mairie étaient fermés, j’ai rebroussé chemin.

En regardant autour de moi, j’ai aperçu une 2 CV emboutie dans une DS en feu. Une Jeep est passée avec des militaires. Je me suis dit qu’ils allaient dégager les véhicules.

Soudain, une détonation. Assis sur un pliant, un homme vêtu de blanc s’est écroulé.

Une seconde déflagration m’a soulevé de terre. J’ai senti ma jambe exploser. J’ai fait le mort ainsi qu’on me l’avait appris durant mon service militaire en Algérie. Puis je me suis traîné sous le halo d’un réverbère. Il devait être 19h30. J’ai crié Aidez-moi, aidez-moi!..On m’a abattu dans le dos, comme un lapin...

Je me concentrais alors sur le clapotis de l’eau dans une fontaine pour rester conscient. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort.

C’était ma devise de sportif. C'est elle qui m’a aidé à tenir. Je voulais témoigner.