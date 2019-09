Le sport coup de pouce pour le monde du travail

Le sport, levier d'insertion professionnelle

Terre d'emploi: Tremplin pour le monde du travail

Un parrain de choix: Jean Marc Mormeck

Pour ce sportif aguerri, le sport permet de :

"Croire en soi et c'est important pour repousser ses limites"

Entretien Jean-Marc Mormeck Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer

Le dispositif "Terre d'emploi"

Depuis le 17 Juin, ils ont entamé une formation pour, à terme, devenir agent de sécurité privé. Vingt-quatre jeunes ont été sélectionnés par des associations d'insertion Opcalia, France Formation Professionnelle et, grâce aux dispositif "Terre d'emploi", ils mettent un pied dans le monde du travail.Dans cette formation, le sport est un point clé. Il permet de faciliter l'intégration dans un groupe, de développer l'harmonie de ce dernier, la cohésion mais aussi de dépasser ses limites.Depuis 2016, Jean-Marck Mormmeck est Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Mais c'est surtout un ancien champion du monde de Boxe. Il a décroché successivement les ceintures WBA (World Boxing Association) des lourds-légers et champion WBC ((World Boxing Council).« Terres d’Emploi » initié en 2018 par OPCALIA et France Formation Professionnelle, existe sur l’ensemble du territoire. Le projet, lancé en Guadeloupe en juin dernier, vise à apporter des clefs de réussite aux jeunes isolés et exclus socialement et professionnellement, grâce à la pratique du sport, véritable levier d’insertion professionnelle