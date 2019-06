Les structures d’accueil des personnes âgées en Guadeloupe tirent la sonnette d'alarme

Raymond Caberty délégué régional Guadeloupe de l'ADESSADOMICILE

La fédération française des services à la personne et l’Adessadomicile alerte le conseil départemental sur la situation des structures d’accueil des personnes âgées en Guadeloupe. Le secteur rencontre d’énormes difficultés.Plusieurs liquidations ont été prononcées et d’autres sont en voie de fermeture pure et simple. Une situation inquiétante alors que la population guadeloupéenne vieillit. Une étude de l'INSEE prévoit que les personnes âgées devraient représenter plus de 28% de la population d’ici à 2030. Les associations souhaitent rencontrer la Présidente du Département pour lui proposer la signature d’un Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens