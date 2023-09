Sylvanie Burton, première femme Kalinago élue présidente de La Dominique

Une femme Kalinago a été élue présidente de La Dominique, ce mercredi : elle se nomme Sylvanie Burton. C’est une première, pour une originaire d’un peuple autochtone, d’accéder à la fonction de cheffe d’Etat.

Nadine Fadel •

C’est un jour à marquer d’une pierre blanche, pour la Dominique, pour les femmes et pour les peuples autochtones : Sylvanie Burton a été élue, ce mercredi 27 septembre 2023, présidente de La Dominique ; elle est le onzième chef d’Etat de ce pays, depuis son indépendance, en 1978.

Sylvanie Burton est la première femme à accéder à ce poste, la première aussi aux origines Kalinago, descendante donc des habitants historiques (depuis le début du XIVème siècle) de l’île de la Caraïbe, située entre la Guadeloupe et la Martinique.

À La Dominique, ce sont les Parlementaires qui désignent le président, lors d’une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale. Mais il n’y a pas eu de consensus.

Par la voix du premier Ministre Roosevelt Skerrit, le gouvernement a désigné son candidat, en la personne de Sylvanie Burton, le 30 août dernier.

L’opposition, quant à elle, a choisi mercredi Anette Sanford, elle aussi issue du peuple autochtone du territoire.

Sans surprise, les voix se sont majoritairement portées sur le choix de Madame Burton.

La nouvelle chef d’Etat de La Dominique remplace Charles Savarin, qui a effectué deux mandats ; ce dernier quittera ses fonctions le 1er octobre prochain et la nouvelle présidente devrait prêter serment le 2 octobre.

Sylvanie Burton est âgée de 58 ans, est mariée et mère de deux enfants. Titulaire d’un Master en gestion et d’une Licence en développement rural, elle est fonctionnaire d’Etat depuis 2014 et a dirigé des services dans trois ministères : les Affaires Étrangères, le Commerce et la Jeunesse.

Elle est née et a grandi dans le territoire des Kalinagos, qui s’étend sur 15 km2 au Nord-Est de la Dominique.

