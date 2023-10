Tempête Philippe : la Guadeloupe passe en vigilance rouge pour fortes pluies et orages

Elle était annoncée, elle est effective... L'archipel a été placé en vigilance rouge pour fortes pluies et orages, peut après 19h30, ce lundi 2 septembre. La vigilance jaune pour vents violents et vagues-submersion est toujours en vigueur.

Guadeloupe La 1ère avec Météo France Guadeloupe •

Les effets de la tempête tropicale Philippe sont de plus en plus présents en Guadeloupe.

Pour rappel, le préfet de Guadeloupe, en accord avec la rectrice, a décidé de la fermeture des écoles et des établissements scolaires demain matin.

A 17 heures, le centre du phénomène se situait à 120 km au nord de la Grande-Vigie.

Peu après 19h30, la vigilance rouge pour fortes pluies et orages a été déclenchée par la préfecture. Le département reste en vigilance jaune pour vents violents et vagues-submersion.

Selon les prévisionnistes de Météo France, les pluies diluviennes et orageuses générées par la tempête Philippe s'installeront durablement durant la nuit et jusqu'à demain matin. De forts cumuls sont à prévoir sur de courtes périodes (50 à 100 mm en 1 ou 2 heures) mais également sur la durée de l'épisode. Des cumuls de l'ordre de 200 à 300 mm sur 24 heures sont envisagés.

Le vent

Le vent souffle inhabituellement de sud-sud-ouest jusqu'à 40/50 km/h de moyenne sur les zones exposées, essentiellement sur les côtes et le relief ainsi qu'en mer.

Demain, il s'orientera progressivement au sud et faiblira très progressivement. Par ailleurs, des rafales sont possibles sous les plus fortes averses, jusqu'à 80/90 km/h cette nuit et demain matin, la direction inhabituelle restant à prendre à considération.

Vagues submersion

Le renforcement du vent de sud-ouest puis de sud-sud-ouest va progressivement générer une agitation inhabituelle sur les côtes exposées à l'Ouest et au Sud (Côte-sous-le-vent, sud-est de la Basse-Terre, les Saintes, Marie-Galante, la Riviera et la Désirade). Des déferlements et des submersions localisées sont à prévoir et les mouillages des bateaux seront sollicités cette nuit et demain mardi.

Zones concernées : Côte-sous-le-vent, sud-est de la Basse-Terre, les Saintes, Marie-Galante Ouest, la Riviera et la Désirade.

Cumuls mesurés au cours de la dernière heure

115 mm en 1 heure à Vieux-Fort

52 mm en 1 heure à Gourbeyre

43 mm en 1 heure à Port-Louis.

38 mm en 1 heure aux Abymes (Chazeaux)

Cumuls estimés (par le radar de précipitations) :

100 mm en 1 heure aux Saintes.

Consignes de sécurité

Évitez tout déplacement et restez chez vous.

N'entreprenez aucun déplacement en mer ou en montagne. Ne vous baignez pas.

Protégez votre intégrité, vos biens et votre environnement :

obtempérez aux injonctions des sauveteurs ou des autorités municipales y compris pour des évacuations,

en cas de risque de glissement de terrain, évacuez votre domicile en sécurité,

en cas d'orage violent, bannissez l'utilisation des téléphones et des appareils électriques et ne vous abritez pas dans une zone boisée, ni près de poteaux, pylônes, ni sous un arbre isolé.

Si vous devez vous déplacer impérativement :

signalez votre départ et votre destination à des proches et soyez très prudents,

respectez les déviations et interdictions mises en place,

ne vous engagez, sous aucun prétexte, à pied ou en voiture, sur une voie immergée, et ne tentez pas de franchir des gués ou zones inondées même partiellement.

Près du rivage :

si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux possibles,

si nécessaire, évacuez votre habitation et mettez vous à l'abri à l'intérieur des terres.

Le SMGEAG annonce des risques de perturbations sur tout le territoire

En fin de journée, le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, dans un communiqué, a annoncé que des "perturbations dues aux intempéries sur l’ensemble de son périmètre" pourraient intervenir.

Dans ces conditions, indique le communiqué :

le volume arrivant dans les usines est donc bien inférieur au volume habituel à cause des prises en rivière obstruées. Le besoin en eau de la population ne peut pas être satisfait,

l'eau arrivant dans les usines dans les 48h est boueuse et chargée de matières, elle présente donc une forte turbidité qui impacte sa qualité,

des dysfonctionnements électriques touchent nos outils de production...

A cause de ces différents facteurs (intempérie, prise d'eau obstruée , turbidité et dysfonctionnements électriques... ) la distribution de l'eau risque d’être plus dégradée sur l'ensemble du territoire, annonce le SMGEAG.