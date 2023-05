Toute sortie en mer se prépare matériellement et physiquement

C'est sans doute une activité à laquelle de plus en plus de personnes s'intéressent, de près, comme de loin, en raison de la situation géographique de l'archipel. Mais les évènements d'actualités le rappellent, partir en mer n'est pas sans risques, d'où l'importance d'une bonne préparation avant toutes sorties. Une vérification du matériel de sécurité est donc obligatoire mais pas seulement.

J. Rayapin avec FJO. •

En famille, entre amis ou encore en amoureux, rien ne vaut une bonne partie de pêche pour se changer les idées et évacuer son stress. Cependant la partie de plaisir peut parfois tourner au drame, surtout si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.

En termes de précautions, même si elle parait simple cette recommandation n'est pourtant pas respecter de tous. Regarder la météo est la première chose à faire avant de partir en mer. La connaissance des heures des marées, la force, la direction du vent et les zones de courants, ce sont les conditions d'une navigation en sécurité.

L'entretien du bateau vient en seconde recommandation, une embarcation entretenue est une embarcation sécurisée. Et avec un plein d'essence, c'est toujours mieux pour être sûr d'éviter une panne en pleine mer.

. • ©B. Pansiot-Villon

Vient ensuite la vérification des équipements de sécurité, bouée et gilet de sauvetage sont de rigueur ainsi qu'un couteau. Une aide à la flottabilité est en effet obligatoire pour chaque personne présente sur l'embarcation. L'état des gilets et la date de validité des cartouches de gaz sont tout aussi importants que leurs présences sur le bateau.

Il est aussi recommandé de porter des vêtements adaptés, pour avoir une meilleure mobilité, et pouvoir affronter une éventuelle averse sans trop de problème.

Il faut aussi garder une distance de sécurité à la vue des pavillons signalant la présence de plongeurs.

Enfin, il vaut mieux ne jamais surestimer ses forces, et autant que possible, adapter la durée et la distance de la sortie en mer à sa condition physique et à son niveau de pratique.

En cas de difficulté il est recommandé de ne jamais quitter son embarcation et ne pas tenter de rejoindre le rivage à la nage. Il est préférable d'attirer l'attention à l'aide d'outils étanches et dotés d'une lampe flash ou lampe torche afin que les secours puissent retrouver la personne même à la nuit tombée.