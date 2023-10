Travaux sur la RD6, entre Gourbeyre et Vieux-Fort : plusieurs dizaines de milliers de tonnes de sable à déblayer

Il faudra un peu plus de temps et de deniers publics pour un retour à la normale, sur le RD6, entre Gourbeyre et Vieux-Fort. Le volume de sable qui s’est déversé sur la chaussé est colossal, de même que les travaux de déblaiement en cours. En attendant un retour à la normale, la circulation y est autorisée, sur les heures de pointe uniquement.

Guadeloupe La 1ère •

Les dégâts causés par la tempête tropicale Philippe sont tels, sur la route départementale 6 (RD6), que les travaux nécessaires à réaliser seront plus longs et plus coûteux qu’initialement prévu.

Un chantier colossal

Cet axe a été largement impacté, par le phénomène, en particulier entre Rivières Sens à Gourbeyre et Vieux-Fort.

Sur place, huit pelles mécaniques, une quarantaine de camions et plus de 50 employés sont mobilisés sont à la manœuvre. Leurs opérations ont été freinées par le passage de l’onde tropicale n°46, entre mercredi 4 et jeudi 5 octobre.

Un bilan des dégradations a été dressé, hier, par une délégation du syndicat mixte Routes de Guadeloupe et du Conseil Départemental qui s’est déplacée sur le terrain. Le vice-président de la collectivité, Jean-Philippe Courtois, parle d’un chantier colossal, notamment de déblaiement.

Par ailleurs il faudra trouver une solution durable, pour que ce problème ne survienne plus.

On parle déjà de 20.000 mètres cubes de sable qui ont été enlevés. Il resterait environ encore trois à quatre fois ce volume (...). Nous allons de nouveau rencontrer, rapidement, le concessionnaire de la Sablière, de manière à faire le point sur les conditions dans lesquelles le sable est entreposé dans les hauteurs (...). Jean-Philippe Courtois, vice-président du Département de la Guadeloupe

Jean-Philippe Courtois, vice-président du Département de la Guadeloupe • ©Département de la Guadeloupe

Du sable qui ne sera pas perdu pour tout le monde. Certains camions prendront la direction du chantier du futur Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, par exemple...

La RD6 est officiellement fermée. Mais pour assurer le désenclavement des populations, sur place, la circulation y est autorisée entre 6h00 et 8h00 le matin et entre 16h00 et 20h00 le soir, dans les deux sens. Les usagers sont appelés à y faire preuve de la plus grande prudence.

Les services d’incendie et de secours pourront, eux, circuler à toute heure, afin d’assurer la sécurité des populations.

La pratique sportive (vélo, marche, natation) demeure interdite, jusqu’à nouvel ordre.

Un axe stratégique, mais...

Cette RD6 est un axe stratégique du Sud-Basse-Terre, qui relie Trois-Rivières à Saint-Claude, par Vieux-Fort et Basse-Terre. Cet itinéraire est bien utile, car il constitue une alternative pour les automobilistes du secteur, en cas de forte affluence sur le réseau.

Le site est aussi très fréquenté par les sportifs (marcheurs, joggeurs et cyclistes).

La RD6, relie Trois-Rivières à Saint-Claude, en passant par Vieux-Fort et Basse-Terre. • ©Maps

Ce n’est pas la première fois que la RD6 fait la Une de l’actualité.

Mais cette portion de route, qui longe le littoral et traverse plusieurs ravines et rivières, est régulièrement dégradée par les phénomènes climatiques ; elle est exposée à la houle, aux éboulements, ou encore aux inondations.

Par ailleurs, plusieurs accidents dramatiques y ont été à déplorer.

Pour autant, le fait est que les indispensables aménagements tardent à être concrétisés.