L. Guiolet-Oulac •

©L. Guiolet-Oulac ...

©L. Guiolet-Oulac ...

Il y avait affluence ce matin, devant le Palais de Justice de Pointe-à-Pître. Les militants de la CGTG Santé et de l'UTS-UGTG, s'y sont, en effet, donné rendez vous. Et pour cause : l'audience portait sur l'assignation en référé engagée par la direction du CHU contre l'UTS-UGTG et la CGTG visant à libérer l'accès au Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre. Mais le tribunal a choisi de renvoyer l'examen de l'affaire au 3 février 2020