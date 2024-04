Un nouveau prêtre salésien pour agir pour la jeunesse de la région Pointoise

Ce nouveau prêtre qui va officier dans le diocèse de Guadeloupe, particulièrement dans les quartiers de la paroisse de Saint Luc de Baimbridge, les paroissiens ont appris à le connaître et surtout à travailler avec lui.

Au départ, Emmanuel Petit s'était imaginé une carrière dans le commerce international. Il est d'ailleurs titulaire d'un diplôme d'une telle filière. Mais ses voyages dans le monde et particulièrement en Chine, ont fait naître en lui une tout autre vocation. Sa rencontre à Hong-Kong avec les membres de la congrégation des Salésiens l'interpelle.

De retour en Europe, il vit son noviciat en Italie et le poursuit à Lyon avant de rejoindre l'université catholique de Lille où il effectue ses études de théologie. Il sait désormais qu'il sera prêtre.

Son chemin au sein de la congrégation des Salésiens le conduit à la Paroisse de Baimbridge que Mgr Jean-Yves Riocreux, alors évêque de Guadeloupe a confié en 2020 à la congrégation.

Immédiatement, Emmanuel Petit trouve sa place dans les actions mises en place pour les jeunes. Une mission qui le fait connaître et même reconnaître par tous les paroissiens qui voient son investissement sans faille et surtout les résultats qui très tôt, se font remarquer.

Désormais prêtre, il compte bien aller plus loin dans cette mission. Et les projets ne manquent pas.

Ses premiers mots de prêtre n'auront d'ailleurs pas manqué de sagacité. Son ordination intervient la veille de l'entrée en vigueur du couvre-feu pour les mineurs, une opportunité pour lui de rappeler qu'il y a d'autres manières d'accompagner les jeunes.

Les jeunes quand ils sont dehors le soir, cela peut-être pour d'autres raisons. Nous-mêmes on avait sept jeunes en camping dans la grande salle. Donc ici, les jeunes sont bien accueillis. Il y en a qui ont peur qu'ils fassent du bruit avec des pétards, nous on leur donne des kâ et on fait du bruit ! On pense qu'ils n'ont rien à faire de mieux que de rentrer chez eux, nous on leur donne un ballon, un micro, et parfois même un balai, et ils travaillent comme les autres, ils aident et puis parfois, ils animent même pour les autres.