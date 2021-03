Un tremblement de terre secoue la Guadeloupe en pleine nuit

Guadeloupe La 1ère •

La secousse n'a duré que quelques secondes mais le tremblement de terre qui a secoué l'archipel a semblé durer une éternité pour certains. Si bon nombre de Guadeloupéens n'ont rien ressenti, d'autres ont été réveillés par cette secousse en pleine nuit.

Selon l'observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, ce séisme fort de magnitude 6, ressenti à 00h51, a été identifié de type tectonique. Une information également donnée par d'autres centre de recherches, celui de l'université West Indies ou le "US Geological Survey", qui parlent d'une magnitude comprise entre 5,8 et 6 sur l'échelle de Richter.

Son épicentre a été localisé à 64 kilomètres au nord-est de la Désirade, à 101 kilomètres de Pointe-à-Pitre, 130 kilomètres de Saint John's à Antigue et 171 kilomètres de Roseau, à la Dominique, à une profondeur de 18 kilomètres.