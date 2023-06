Une convention pour favoriser l'emploi et la qualification des jeunes

Une convention signée en début de semaine afin de réactualisée la démarche "Mission Jeunes" et qui associe l'Etat et les Missions locales d'Insertion aux acteurs du travail temporaire. Elle vise à mobiliser ces différents acteurs pour favoriser l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Un renouvellement

Guadeloupe La 1ère •

Les signataires de cette convention sont associés dans cette démarche depuis 2014 et qui a été reconduite en 2018 et en 2021.

Autour du Préfet de la Région Guadeloupe, l’Association Régionale des Missions Locales Antilles Guyane (ARML), AKTO, Prism’emploi Guadeloupe, le Fonds Professionnel pour l’Emploi dans le Travail Temporaire (FPETT) et le Fonds d’action sociale du travail temporaire (FASTT)

Il va donc s'agir de collaborer en faveur de l’emploi et de la qualification des jeunes.

Concrètement, l'accord signé ce lundi 5 juin 2023 prévoit de consolider et de sécuriser les parcours d’accès des jeunes à la qualification et à l’emploi dans une logique complémentaire en mobilisant tous les partenaires du territoire. Il s’agit donc de :

• Renforcer les opportunités d’accès aux jeunes accompagnés par les missions locales à l’emploi durable ;

• Mobiliser les missions d’intérim pour permettre à des jeunes d’accéder à leurs premières expériences professionnelles et d’acquérir des compétences ;

• Renforcer la qualification des jeunes pour répondre aux besoins des entreprises en lien avec les perspectives d’emploi sur les territoires ;

• Assurer la continuité des parcours professionnels en prenant en compte les freins d’accès à l’emploi (logement, mobilité, garde d’enfants, santé, etc.) ;

• Contribuer à la réussite du Contrat engagement jeune en l’articulant avec la démarche Mission Jeunes.