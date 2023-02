Une élève du Lycée Chevalier Saint Georges s'effondre mortellement pendant un cours d'EPS

Un choc pour toute la communauté scolaire du Lycée Chevalier Saint Georges. La jeune fille âgée de 17 ans s'est effondrée, visiblement après un malaise. Très rapidement sur place la rectrice d'Académie a mis en place les mesures qui s'imposent lors d'un tel drame.

Guadeloupe La 1ère •

L'incompréhension domine en ce moment au sein du lycée Chevalier Saint Georges des Abymes. Un lycée marqué par le drame survenu ce jeudi vers 11h30.

Alors qu'elle était en cours d'Education physique et sportive, une lycéenne de 17 ans en classe de 1ère, victime d'un malaise dont on ne connait pas encore l'origine, est décédée devant ses camarades et son enseignante.

Immédiatement avertie, la rectrice, Christine Gangloff-Ziegler s'est rendue sur place. Elle a mis en place une cellule d'écoute et de soutien pour la classe de la jeune victime et pour les autres lycéens affectés par ce drame, mais aussi pour l'enseignante qui a encore du mal à comprendre et à admettre ce qui s'est passé.

Avec les responsables du lycée, la rectrice d'Académie a aussi reçu les parents de la jeune fille pour leur manifester un premier soutien.

Rien pour l'heure n'est venu expliquer les causes de ce décès subit.

La cellule d'écoute devrait rester mobiliser durant les prochains jours.