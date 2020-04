Une messe des Rameaux inédite pour les Catholiques

Ce dimanche 5 Avril, les Catholiques entrent dans la semaine sainte. En plein confinement, is vivront une célébration inédite. La messe des Rameaux se fera sur internet et les réseaux sociaux. Elle sera diffusée dès 8 heures sur le site de Guadeloupe La 1ère, Youtube et en Facebook live.

Une semaine avant Pâques, le dimanche des Rameaux rappelle l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, acclamé par la foule. Cet événement marque aussi le début de la "semaine sainte" qui emmène jusqu'à la fête de Pâques.C'est un dimanche des Rameaux complètement inédit que s'apprête à célébrer l'Eglise et les Catholiques, ce dimanche 5 avril. Les églises étant fermées à cause de la pandémie de coronavirus, les fidèles ne pourront se réunir comme à l'accoutumée.Cette année, la messe se fera à distance, notamment sur internet et les réseaux sociaux, comme l'a annoncé Monseigneur Riocreux, évêque de Guadeloupe.En raison de cette situation de crise sanitaire, Guadeloupe la 1ère et le diocèse de Guadeloupe proposent à tous les Catholiques, et aux habitants de notre archipel de suivre en direct la célébration du dimanche des Rameaux sur notre site, sur Youtube et en Facebook live, depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre.Cette messe à huit clos sera concélébrée par Monseigneur Jean-Yves Riocreux et le père Gérard Foucan, curé de Basse-Terre.La messe des Rameaux, ce dimanche 5 avril dès 8 heures en direct sur notre site sur Youtube et en Facebook live