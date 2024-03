Une nouvelle ère pour la Maison de Naissance de la Guadeloupe

Après 7 ans aux Eaux Claires, c’est une nouvelle ère qui commence pour la Maison de Naissance. Un nouvel espace lui est dédié à Calvaire à Baie-Mahault, la maison a pour mission d’accompagner les futurs parents et particulièrement les mères qui souhaitent accoucher de façon naturelle. Pour cela, le personnel est composé d’employé qualifié tel que des sages-femmes en suivi global.

Ariel Joaille (Stagiaire) et J-M. Mavounzy avec FJO. •

Après de nombreux doutes sur la poursuite de son activité en 2023, la Maison de Naissance revient en force. Dirigée par l’association "Le Temps de Naître", elle a désormais pour partenaire le pôle Parent-Enfant du CHU de Guadeloupe.

Un nouveau site et un nouveau bâtiment pour une seconde vie pour la Maison de Naissance de la Guadeloupe • ©J-M. Mavounzy

Pour son 7 ème anniversaire, elle a procédé ce mercredi 20 mars à l’inauguration de son nouvel espace dans le secteur de Calvaire à Baie-Mahault. Elle dispose désormais de deux sites aux fonctions différentes : l’un à Baie-Mahault pour le suivi médical des grossesses et l’accompagnement des familles et l’autre dédié aux naissances dans le service obstétrical du Pôle Parent-Enfant à Palais Royal aux Abymes.

Les parents et les acteurs de la Maison de Naissance • ©J-M. Mavounzy

7 ans et déjà un bilan positif : C’est 655 familles qui ont été suivies et plus de 370 naissances au sein de la maison de naissance.

©Guadeloupe

Ce sont des parents en bonne santé et des mères qui ont envie d’accoucher naturellement qui sont concernés.

©Guadeloupe

En France, il n’y a que 10 maisons de naissance, c’est une véritable chance pour la Guadeloupe de bénéficier d’un espace adapté et aménagé.

Au nombre des activités proposées l’atelier tentes rouges vise à accompagner un groupe de femmes à la recherche d’écoute et de bien-être, un atelier qui fait rêver grâce à un espace de rêve…